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Erciş'te sağlık taraması yapıldı

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Van'ın Erciş ilçesinde 'Halk Sağlığı Haftası' dolayısıyla belirli noktalarda sağlık taraması yapıldı. Erciş İlçe Sağlık Merkezi personeli, vatandaşları sağlık taramasından geçirdi ve gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Erciş'te sağlık taraması yapıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla belirli noktalarda sağlık taraması yapıldı.

"Halk Sağlığı Haftası" nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Erciş İlçe Sağlık Merkezi personeli kaymakamlık önünde kurmuş oldukları stantta vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Kanser taramaları, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, çocuk gelişimi ve kadın üreme sağlığı ile alakalı konularda vatandaşları bilgilendiren sağlık çalışanları, gerekli gördükleri kişileri ise ilgili birimlere yönlendirdi.

Bireylerin hasta olmadan koruyucu sağlık hizmetleri ile tanışması ve sağlıklı bir hayat geçirmesi amacıyla hafta boyunca halk sağlığı konularında toplumun farkındalığını artırmaya yönelik ücretsiz sağlık taramaları ve danışmanlık hizmetleri yapacaklarını belirten sağlık çalışanları; sigarayı bırakma için uygun yaş aralığındaki bireylerin taramasını yapıp vatandaşları sağlıklı hayat merkezimizde ücretsiz hizmet veren sigara bırakma polikliniğine beklediklerini söylediler.

Tansiyon ve şeker hastası olan Eyüp Söğüt isimli vatandaş ise, "Sağlık çalışanları buraya çadır kurmuş, benim tansiyonumu ölçtüler ve şekerime baktılar. Kanserle alakalı KETEM taraması yaptılar. Çalışanlar bizimle çok ilgilendiler, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağlık Güncel Yerel

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