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Erbil'de 50 Yıl Aradan Sonra İftar Topu Atışı Yapıldı

Erbil'de 50 Yıl Aradan Sonra İftar Topu Atışı Yapıldı
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Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de, tarihi Erbil Kalesi'nde Osmanlı dönemine ait top ile iftar vakti atışı gerçekleştirildi. Molla Hayyam, bu uygulamanın Ramazan için önemli bir sembol olduğunu vurguladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de 50 yıl aradan sonra tarihi Erbil Kalesi'nde Osmanlı dönemine ait top kalenin zirvesine yerleştirilerek iftar vakti top atışı yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de 50 yıl aradan sonra tarihi Erbil Kalesi'nde iftar vakti top atışı yapıldı. Osmanlı dönemine ait topla yapılan atış yapan Molla Hayyam, topun Osmanlı döneminden kalma olduğunu ve 1950'li yıllara kadar kullanıldığını belirtti. Eskiden kalede 36 topun bulunduğunu ve bugün geriye kalan sadece 3 top kaldığını sadece 1'inin çalışır vaziyette olduğunu belirten Hayyam "Bu top 200 yıl önce savaşta kullanılmış" dedi.

"Bu top bizim için Ramazan'ın bir sembolü"

İftar topunun, siyasi nedenler ve diğer sebeplerden ötürü 50 yılı aşkın süredir kullanılmadığını dile getiren Hayyam, "Bu tarihi top tekrar Erbil Kalesi'ne döndü" ifadelerini kullandı. İftar topunun Müslüman alemi için önemli olduğunun altını çizen Hayyam, "Bu top bizim için Ramazan'ın bir sembolü ve Müslümanlar olarak onunla gurur duyuyoruz" dedi.

Kalenin zirvesine yerleştirilen topun elektronik değil, eski usul barutla çalışan manuel bir top olduğunu belirten Hayyam, "Ramazan topu, iftar vakti ve Ramazan Bayramı'nın gelişinde ses fişeği atarak kullanılıyor. Son yıllarda birçok Arap ülkesi başkentinde bu gelenek yerini televizyondan yayınlanan elektronik sinyallere bıraktı" dedi.

Erbil halkının ilgisini çeken geleneksel uygulama, Erbil'de Ramazan kutlamalarının bir simgesi olarak yeniden yaşatılıyor. Yerel halk ve ziyaretçiler, iftar vakti topun ateşlenmesini izlemek için kalenin etrafında toplanıyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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