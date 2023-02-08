Enkazdan çıkarılan küçük kızın 'abimi çıkarmadınız mı daha' sözleri yürekli sızlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 36 saatin ardından enkazdan sağ olarak çıkarılan Naz Yaman adlı çocuğun "abimi çıkarmadınız mı daha" sözleri yürekleri sızlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 36 saatin ardından enkazdan sağ olarak çıkarılan Naz Yaman adlı çocuğun "abimi çıkarmadınız mı daha" sözleri yürekleri sızlattı.

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 il adeta enkaza döndü. Depremin üzerinden 3 gün geçerken, devletin tüm kurumları ve yurdun dört bir yanından gönüllüler de afet bölgesinde bir kişinin daha hayatını kurtarabilmek için zamanla yarışıyor. İstanbul Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde yoğun çalışması sonucu kurtarılan Naz Yaman adlı küçük kız 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan kız çocuğunun "abimi çıkarmadınız mı daha" sözleri yürekleri sızlattı. Depremde anne, baba ve abisini kaybeden küçük kız enkazdan çıkarıldıktan sonra ailesini göremeyince ağlamaya başladı. Arama kurtarma ekiplerince güçlükle sakinleştirilen küçük kız tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY