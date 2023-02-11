Enkazdan bulduğu 500 bin TL'lik altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Depremin vurduğu kentlerden birisi olan Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına giden Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bağlı ekipler, enkaz altında içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik altın olan çanta buldu. Ekipler çantayı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman da ağır hasar gördü.

İÇİ, ALTIN DOLU ÇANTA BULDU

Depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi Adıyaman'a sevk edildi. Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bağlı ekipten bir görevli, içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik altın olan çanta buldu.

ÇANTAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Görevli çantayı sahibi Sedat R.'ye teslim etti. Çantanın içerisinde 60 adet ata lira, iki adet de 20 gram bileziğin olduğu kaydedildi. Arama kurtarma ekibindeki görevlinin bu davranışı takdir topladı.