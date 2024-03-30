Enkaz 04: 17 Romanı Okurlarla Buluştu

6 Şubat depremlerinin anlatıldığı 'Enkaz 04: 17' isimli roman okurlarının beğenisine sunuldu.

6 Şubat depremlerini yaşayan Eğitimci Yazar Mustafa Coşkun depremin eğitici romanını yazdı. Eğitimci Yazar Mustafa Coşkun'un 'Enkaz 04: 17' isimli kitabının imza günü düzenlendi.

Yazar Mustafa Coşkun, "6 Şubat 2013 felaketinde çok büyük acılar yaşadık. Bu acıları unutmamak ve unutturmamak adına bu romanı yazdım. Bir eğitimci olarak, yaşananlardan ders çıkarmak ve yaşananları tarihe not düşmek amacıyla bu kitabı yazdım. Yedinci kitabım olan 'Enkaz 04: 17'de depremde yaşanan yalnızlığın ve çaresizliğin vurgulandığı bir toplumsal gerçekliği söz konusudur Birinci amacım yaşadıklarımızdan ders çıkarmaktır. Özellikle bu dersi yeni nesillere aktarmaktır. İkinci amacım ise depremi bekleyenlerin başına gelebilecek felaketi ön görmesini ve tedbir almasını sağlamaktır. Türkiye'nin her yerinden yardımlar geldi. Özellikle başta Siverekliler olmak üzere Şanlıurfalıların yardıma erken gelmesi Adıyaman'da birçok hayatı kurtardı" dedi.

İmza törenine gelen ve kitaplarını imzalatan okuyucular, yazarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN