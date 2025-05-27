Engelsiz Yazar Gökhan Sağit: İki Şiir Kitabı ile Umut Dağıtıyor

Engelsiz Yazar Gökhan Sağit: İki Şiir Kitabı ile Umut Dağıtıyor
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Doğuştan yürüme engelli Gökhan Sağit, "Engelsiz Yazar" adıyla edebiyat dünyasına damga vurarak iki şiir kitabı çıkardı. "Mucize Dizeler" ve "Sonsuz Düşlerim" adlı eserleriyle engelleri aşmanın ve kalpten gelen sözlerin gücünü vurguluyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Gökhan Sağit, "Engelsiz Yazar" kimliğiyle edebiyat dünyasına iki şiir kitabı kazandırdı.

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Gökhan Sağit, azmi ve kalemiyle dikkat çekiyor. Doğuştan yürüme engelli olan Sağit, "Engelsiz Yazar" kimliğiyle edebiyat dünyasında adından söz ettiriyor. Bugüne kadar iki şiir kitabı yayımlayan Gökhan Sağit, "Mucize Dizeler" ve "Sonsuz Düşlerim" adlı eserleriyle hem engellerin aşılabileceğini hem de kalpten gelen sözlerin gücünü ortaya koyuyor. Engelsiz yazar, hayat hikayesi ve şiirleriyle sadece Kale'ye değil, tüm Türkiye'ye ilham olmaya devam ediyor.

Kendisi gibi olan özel insanlara örnek olan Sağit, "İki kitabım çıktı ama sesimizi duyan az oldu. Lütfen bizleri farklı görmeyin. Biz de insanız, biz de başarırız," diyerek topluma önemli bir mesaj verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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