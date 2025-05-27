Engelsiz Yazar Gökhan Sağit: İki Şiir Kitabı ile Umut Dağıtıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Gökhan Sağit, "Engelsiz Yazar" kimliğiyle edebiyat dünyasına iki şiir kitabı kazandırdı.

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Gökhan Sağit, azmi ve kalemiyle dikkat çekiyor. Doğuştan yürüme engelli olan Sağit, "Engelsiz Yazar" kimliğiyle edebiyat dünyasında adından söz ettiriyor. Bugüne kadar iki şiir kitabı yayımlayan Gökhan Sağit, "Mucize Dizeler" ve "Sonsuz Düşlerim" adlı eserleriyle hem engellerin aşılabileceğini hem de kalpten gelen sözlerin gücünü ortaya koyuyor. Engelsiz yazar, hayat hikayesi ve şiirleriyle sadece Kale'ye değil, tüm Türkiye'ye ilham olmaya devam ediyor.

Kendisi gibi olan özel insanlara örnek olan Sağit, "İki kitabım çıktı ama sesimizi duyan az oldu. Lütfen bizleri farklı görmeyin. Biz de insanız, biz de başarırız," diyerek topluma önemli bir mesaj verdi. - DENİZLİ