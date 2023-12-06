Engelsiz Yaşam Merkezi Gaziantep'te Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, kurulduğu günden bu yana 3 bin 583 danışana hizmet verdi. Merkez, özel ihtiyaçlı bireyler, gaziler ve ailelerine ücretsiz olarak hizmet sunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi kurulduğu günden bu yana 3 bin 583 danışana hizmet verdi.

Türkiye'de devlet destekli tüm engel gruplarına rehabilite ve sosyal eğitim hizmeti sunan ilk ve tek merkez olan Engelsiz Yaşam Merkezi'nden özel ihtiyaçlı bireyler, gaziler ve aileleri ücretsiz olarak hizmet alabiliyor.

Şahinbey ilçesinde Burç Ormanı yanında tahsis edilen arsa üzerinde 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda hizmet veren merkez destek eğitim ve eğitime destek birimleri olarak iki ana eğitim bölümünden oluşuyor. Destek eğitim birimlerinde özel ihtiyaçlı bireylere hastane ve RAM raporları doğrultusunda bireysel ve grup eğitimleri planlı ve programlı bir şekilde veriliyor. Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, İşitime Engelli Bireylere Destek Programı, Zihinsel Engelli Bireylere Destek Eğitim Programı, Otizm Destek Eğitim Programı, Bedensel Engelli Bireylere Destek Eğitim Programı, Göreme Engelli Bireylere Destek Eğitim Programı ve Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı danışanlara verilen özel eğitimler arasında yer alıyor.

Kendi kendine yetebilen özel ihtiyaçlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen merkezde verilen eğitimler oluşturulan sosyal alanlar ile destekleniyor. Bu alanlar içerisinde; kapalı spor salonu, yüzme havuzu, hidroterapi, mini atölye, karanlık oda, fitness salonu, sesli kütüphane, oyun ve egzersiz odası ve kuaförlük atölyesi yer alıyor.

Merkez bünyesinde yer alan alanında uzman diyetisyen, hemşire ve hasta bakım personelleri ile danışanlara beslenme konusunda bilinçlendirme eğitimleri verilip engel gruplarına göre beslenme programları düzenleniyor. Sağlık personelleri tarafından yapılan sağlık kontrol uygulamaları ile bireylerin yaşam kalitelerini arttırılması hedefleniyor.

Engelsiz Kent Gaziantep sloganıyla hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayat ve toplumsal yaşam becerileri kazandırmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kurum bünyesinde hizmet veren 6 psikolog, 1 psikolojik danışman ve sosyal hizmetler uzmanı ile engelli bireylere ve ailelerine rehabilitasyon sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri danışmanlık hizmetleri veriliyor. - GAZİANTEP