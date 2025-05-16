Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi
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Kırşehir'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen temsili askerlik töreninde, 20 engelli vatandaş yemin ederek askerlik görevlerini yerine getirdi. Tören, duygusal anlara sahne olurken aileler yöresel müziklerle eğlendi.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Temsili Askerlik Töreni ile, engelli vatandaşlar 1 günlüğüne askerlik yaparak yemin etmenin gururunu yaşadı.

Temsili askerlik uygulaması, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her yıl düzenlenirken askerlik görevini tamamlayan 20 engelli vatandaş teskerelerini aldı. Temsili düzenlenen yemin töreninin ardından askerlerle şehir protokolü günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda; engelli vatandaşların aileleri duygusal anlar yaşadı. Kırşehir Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende askerler ve aileleri gönüllerince yöresel müzikler eşliğinde eğlendi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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