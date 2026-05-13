Kızılay'dan Engelliler Haftası'na anlamlı etkinlik

Türk Kızılay Düzce Şubesi, 16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kusursuz Kafe'de çalışan çocuklarla bir araya gelerek sevgi dolu bir program düzenledi. Başkan Halil Aydın, yapılan etkinliklerde çocukların hediyelerle mutlu anlar yaşadığını belirtti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından Düzce'de hizmet veren Kusursuz Kafede çalışanlar unutulmaz bir gün yaşadı. Gerçekleştirilen programda çocuklarla yakından ilgilenen Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Kızılay gönüllüleri, çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşattı. Program kapsamında çocuklara hediyeler takdim edilirken, yüzlerindeki mutluluk ve tebessüm duygu dolu görüntülere sahne oldu.

Aydın, toplumun her bireyinin eşit, değerli ve özel olduğuna dikkat çekerek, sevgi, dayanışma ve farkındalıkla tüm engellerin aşılabileceğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
