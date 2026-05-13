Kızılay'dan Engelliler Haftası'na anlamlı etkinlik

16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Kusursuz Kafe çalışanlarıyla bir araya geldi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından Düzce'de hizmet veren Kusursuz Kafede çalışanlar unutulmaz bir gün yaşadı. Gerçekleştirilen programda çocuklarla yakından ilgilenen Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Kızılay gönüllüleri, çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşattı. Program kapsamında çocuklara hediyeler takdim edilirken, yüzlerindeki mutluluk ve tebessüm duygu dolu görüntülere sahne oldu.

Aydın, toplumun her bireyinin eşit, değerli ve özel olduğuna dikkat çekerek, sevgi, dayanışma ve farkındalıkla tüm engellerin aşılabileceğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı