Kurşunlu Camii'nde gönüller engel tanımadı

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Muğla'da düzenlenen 'Engelli-Cami Buluşması'nda engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Programda ilahiler okundu, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen geleneksel "Engelli-Cami Buluşması", Kurşunlu Camii'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak ve gönül köprülerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen programa; İl Müftü Vekili Hamide Belgrat, Müftü Yardımcısı Erkan Saral, engelli koordinatörleri, engelli derneklerinin temsilcileri, engelli vatandaşlar ve çok sayıda aile katıldı.

Program boyunca seslendirilen ilahiler cami cemaatine ve katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, kurulan hasbihal ortamında birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Engelli vatandaşlar ve aileleri, düzenlenen bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek duygu ve düşüncelerini paylaşma imkanı buldu.

Etkinlikte konuşan İl Müftü Vekili Hamide Belgrat, engelli bireylerin sosyal hayatın ve toplumun asli bir unsuru olduğunu vurguladı. Belgrat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Engelli kardeşlerimiz toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların hayatın her alanında aktif bir şekilde yer alması ve manevi mekanlarımızda bizlerle omuz omuza olması en büyük önceliğimizdir. İl Müftülüğü olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Sohbet ve duaların ardından, misafirlere sunulan ikramlarla program sona erdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

