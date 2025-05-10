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Engelliler Haftası'nda İhmal ve Yanlışlıklara Dikkat Çekildi

Engelliler Haftası'nda İhmal ve Yanlışlıklara Dikkat Çekildi
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Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, Engelliler Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, trafik kazaları ve iş kazaları gibi önlenebilir etkenlerin yeni engellilerin oluşmasına sebep olduğunu belirtti. Engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle ilgili yaptığı açıklamada, ihmaller ve yanlışlıkların ülke nüfusuna yeni engelliler kattığını söyledi.

TSD Elazığ Şube Başkanı Fırat, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeni ile açıklamalarda bulundu. Yetersizlikler, ihmaller, yanlışlar sonucunda ülke nüfusuna sürekli yeni engellilerin katıldığını belirten Fırat, üzücü olan ise bundaki en büyük etkenin trafik kazaları, iş kazaları, depremler, yetersiz ve hatalı tedaviler başta olmak üzere tümüyle engellenebilir olaylar olduğunu dile getirdi. Yollardan, kaldırımlardan başlayarak toplu ulaşım sistemlerinde engellileri destekleyecek, ulaşımını kolaylaştıracak adımların sırasıyla atılması gerektiğini aktaran Fırat, "Toplu ulaşımı kullanamayan engelliye iki seçenek bırakılmaktadır, evinde tutsak kalmak veya kendi imkanlarıyla araç sahibi olmak. Bu bakımından da yeni engeller çıkarılmaktadır. İnanıyoruz ki engellerden arınmış, eşit ve erişilebilir bir dünya bizler içinde gelecektir. Birleşmiş Milletlerin artık temel bir ilkesine dönüşen 'insana yaraşır' yaşam için gereken adımlar mutlaka atılmalı ve engellilerin insanca yaşama hakkı hayata geçirilmelidir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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