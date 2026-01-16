Haberler

Kaldırım işgalleri pes dedirtiyor

Güncelleme:
Adıyaman'da kaldırım üzerine park edilen araçlar, engelli bireylerin hareketini kısıtlıyor. Vatandaşlar, kaldırımlarda yer alan araçlar ve esnafların indirdiği ürünler nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.

Adıyaman'da, kaldırım üzerine park edilen araçlardan dolayı engelli vatandaşlar, araçların arasından ilerlemek zorunda kalıyor.

Kent merkezinin bir çok noktasında kaldırım üzerinde bulunan araç parkları ve esnafların indirdiği ürünlerden dolayı hem yayalar hem de tekerlekli sandalye kullanan engelliler, kaldırımları kullanamaz hale geldi. Şehrin hemen hemen bir çok noktasında kaldırımlar üzerinde yer alan araç parklarından dolayı çoğu engelli vatandaş yoğun araç trafiğinde araçların arasında ilerlemek zorunda kalıyor. Tepkilere neden olan durumdan dolayı vatandaşlar, araç parklarından dolayı trafik polislerini, kaldırımlara rast gele ürün indiren esnaflardan dolayı da zabıta ekiplerini göreve davet eti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
