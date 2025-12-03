Bakan Tunç: "Engelli hükümlü ve tutukluların 3-7 Aralık tarihleri arasında görüşmelerini açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlıyacağız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli hükümlü ve tutukluların 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacaklarını açıkladı.

Bakan Tunç Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli hükümlü ve tutuklar için yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA