- Engellilerin Filistin duyarlılığı ağlattı

ADANA - 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde görme engelli halk ozanı Sadullah Ayyıldız'ın Filistin için okuduğu şehit ağıtı duygusal anlar yaşattı.

Kozan Millet Bahçesinde Dünya 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği düzenlendi. Ahmet Ünal, engelli bireylerin, normal insanlar tarafından anlaşılmayı beklediğini ifade ederek, "Bizlerin duyguları, hisleri, yaşamları aynı olduğunu sizlere anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Kasım Pamuk ise hükümetin engeliler ile ilgili yaptığı çalışmalar ile engelli bireylerin sorunlarının ortadan kalktığına dikkat çekti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, programda ilçede engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması üzerine çalışmalar yapıldığını aktardı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçede engelli bireylerin sorunlarının çözülmesi ve huzur refah içinde yaşamaları adına devletin tüm kurumlarının büyük bir hassasiyet ile çalıştığını aktardı.

Konuşmaların ardından Görme engelli Halk Ozanı Sadullah Ayyıldız sazı ile Aşık Veysel'in türkülerini seslendirirken Gazze'de yaşananlara duyarsız olmadıklarını ifade etti. Ayyıldız'ın Gazze'de hayatını kaybedenler için şehitler ağıtı okuması herkesi ağlattı.

Kızı Burcu Köken'in Serebral Palsi olduğunu aktaran Ayfer Köken'de duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ederek, kızının yürüme azmi ile bugünün daha da anlamlı olduğunu ifade etti.

Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Beyaz Ay Derneği Genel Merkez yöneticisi Kasım Pamuk, Kozan şube temsilcisi Ahmet Ünal, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri engelli bireylerin aileleri ve engelli vatandaşlar katıldı.