Engelli Bireylerin Eğitim Programı Tamamlandı

Engelli Bireylerin Eğitim Programı Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, engelli bireylerin üniversite ve kariyer hayatına geçişini destekleyen uluslararası eğitim programının birinci modülünü başarıyla tamamladı. Eğitim, engelli bireylerin bağımsız yaşam ve istihdam süreçlerine yönelik bilgi ve yaklaşımları kapsıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, uluslararası geçerliliğe sahip "Engelli Bireylerin Üniversite ve Kariyer Hayatına Geçişi" eğitim programının birinci modülünü başarıyla tamamladı.

Türkiye Beyazay Derneği ile Oklahoma Rehabilitasyon Konseyi iş birliğinde düzenlenen ve engelli bireylerin eğitim, bağımsız yaşam ve istihdam süreçlerine yönelik temel bilgi ve yaklaşımları içeren eğitim, gerçekleştirildi. Program kapsamında, geçiş sürecinde engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası standartlarda içerikler katılımcılara sunulurken, kurumlar arası iş birliği ve çözüm önerileri de ele alındı. Eğitimin sonunda, katılımcılara Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva imzalı katılım sertifikası takdim edildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan Adnan Göçmen, Kırşehir'de engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve istihdam süreçlerine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

İşte otomobilde can veren 4 gencin son anları
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Borsa İstanbul 10 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da 3 ay sonra bir ilk
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.