Engelli Bireylerin Eğitim Programı Tamamlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, uluslararası geçerliliğe sahip "Engelli Bireylerin Üniversite ve Kariyer Hayatına Geçişi" eğitim programının birinci modülünü başarıyla tamamladı.

Türkiye Beyazay Derneği ile Oklahoma Rehabilitasyon Konseyi iş birliğinde düzenlenen ve engelli bireylerin eğitim, bağımsız yaşam ve istihdam süreçlerine yönelik temel bilgi ve yaklaşımları içeren eğitim, gerçekleştirildi. Program kapsamında, geçiş sürecinde engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası standartlarda içerikler katılımcılara sunulurken, kurumlar arası iş birliği ve çözüm önerileri de ele alındı. Eğitimin sonunda, katılımcılara Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva imzalı katılım sertifikası takdim edildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan Adnan Göçmen, Kırşehir'de engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve istihdam süreçlerine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - KIRŞEHİR