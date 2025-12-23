Haberler

Sason'da yangın mağduru aileye destek

Batman'ın Sason ilçesinde çıkan yangın sonrası evi kullanılamaz hale gelen engelli bireylerin ailesine kaymakamlık ve STK'lar tarafından yardım yapıldı. Aileye temel ihtiyaçlar sağlandı.

Batman'ın Sason ilçesi Topluca köyünde çıkan soba yangını sonrası evi tamamen kullanılamaz hale gelen ve içinde 4 engelli bireyin yaşadığı aile, yalnız bırakılmadı.

Yangının ardından Sason Kaymakamı Furkan Başar, Batman AFAD İl Müdürü Mehmet Karaaslan ile STK temsilcileri harekete geçti. Aileye kısa sürede nakdi yardım, ev eşyası, battaniye ve yatak, gıda malzemeleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlar temin edildi. Yetkililer, mağdur ailenin barınma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerekli desteğin sürdürüleceğini bildirdi. - BATMAN

