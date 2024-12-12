Engelli Bireyler İçin İş İmkanları Semineri Düzenlendi

Düzce Çalışma ve İş Kurumunu tanıtarak konuşmasına başlayan İl Müdür Yardımcısı Hasan Ali Subaşı engelli bireylerin iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek adına kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine değindi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen özel bireyler için iş imkanları başlıklı seminer İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda; Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hasan Ali Subaşı konuşmacı olarak yer aldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, etkinliğin özel bireylerin iş gücüne katılımı ve kariyer fırsatlarına erişimleri konusunda farkındalık oluşturması amacıyla düzenlendiğini ifade ederek katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

İki politika geliştirildi

Düzce Çalışma ve İş Kurumunu tanıtarak konuşmasına başlayan İl Müdür Yardımcısı Hasan Ali Subaşı, işsizlikle mücadelenin tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir konu olduğunu belirterek, işsizlikle mücadelede; iş gücünün getirdiği sonuçları hafifletmek için alınan aktif tedbirler ve işsizliğin getirdiği sonuçları hafifletmek için yapılan tüm çalışmaları kapsayan pasif tedbirler olmak üzere iki politika geliştirildiğini anlattı. Ülkemizde işsizlikle mücadelede kota, ceza ve teşvik sistemi ile engelli bireylerin istihdamının gerçekleştirildiğini belirten Subaşı, engelli bireylere iş ve meslek danışmanlığı, iş başı eğitim programları, girişimcilik eğitimi ile hibe desteği gibi birçok konuda destek olduğunun altını çizdi.

Özel bireylerin iş hayatında katılımı ile ilgili mevcut fırsatlar hakkında katılımcıları bilgilendiren Hasan Ali Subaşı; düzenlenen etkinliğin, özel bireylerin toplumsal yaşama katılımının desteklenmesi adına önemli bir adım olabileceğini ifade ederek bu bireylerin iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek adına kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine de değindi.

Seminer; soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE