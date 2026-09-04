Çankırı'da Engelli Bireylere Renkli Etkinlik

Çankırı'da engelli bireyler çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Çankırı Yaşam Bakım Merkezi'nde engelli bireylerin özgüvenini artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler renkli anlara sahne oldu. Konser, halk oyunları, boyama çalışmaları, balon gösterileri ve yöresel yemek tadımları gibi çeşitli etkinliklerde bir araya gelen bireyler, doyasıya eğlenerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı