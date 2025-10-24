Engelleri Aşan Etkinlik: Hasköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Keyifli Gün

MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri, düzenlenen etkinlikte keyifli bir gün geçirdi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Hasköy Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde bakım altında bulunan engelli bireyler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının artırılması, moral ve motivasyonlarının güçlendirilmesi amaçlandı. Katılımcılar gün boyunca çeşitli müzik ve eğlence aktiviteleriyle keyifli vakit geçirdi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerimizin toplumsal yaşamla bağlarını güçlendirmek, kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak bizler için büyük bir önceliktir. Bugün burada bir araya gelerek onların yüzlerindeki mutluluğu görmek hepimizi son derece memnun etti. Bu tür etkinlikler, hem bireylerimizin moral ve motivasyonuna katkı sağlıyor hem de sosyal uyum süreçlerini destekliyor. Emeği geçen tüm personelimize ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ