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Endonezya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor: 68 Ölü, 213 Yaralı

Endonezya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor: 68 Ölü, 213 Yaralı
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Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 68'e yükseldi, en az 213 kişi yaralandı. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB), kayıp kimse kalmadığını, etkilenen yolların kısmen ulaşıma açık olduğunu ve yardım çalışmalarının kara, hava ve denizden sürdüğünü açıkladı. Depremin ardından bin 576 artçı sarsıntı kaydedilirken, bölgede 14 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 68'e yükselirken, en az 213 kişinin yaralandığı bildirildi.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (BNPB) yapılan son açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi. Can kayıplarının 26'sının Manggarai, 24'ünün Doğu Manggarai, 8'inin Nagekeo, 4'ünün Sikka, 2'sinin Ende, 2'sinin Batı Manggarai ve diğer 2'sinin Ngada bölgelerinden kayda geçtiği belirtilirken, ülke genelinde en az 213 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Bölgede kayıp statüsünde hiçbir afetzedenin kalmadığını duyuran BNPB, depremden etkilenen karayollarının bazı kısıtlamalarla birlikte genel olarak ulaşıma açık olduğunu bildirdi. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından en az bin 576 artçı sarsıntının kaydedildiği aktarıldı. Afet bölgesine yardım ulaştırmaya yönelik çalışmaların kara, hava ve deniz yolu üzerinden sürdüğü vurgulandı.

Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Endonezya 15 Ağustos'ta Flores adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Birçok bölgede yıkıma yol açan depremin ardından ülkede 14 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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