Enderun Usulü Teravih Nazamazı Gökmeydan Camii'nde Kılındı

Ramazan ayında Enderun Usulü Teravih Nazamazı "Kur'an Ziyafeti ve İrşad Programı" çerçevesinde Gökmeydan Camii'nde kılındı.

Eskişehir, Odunpazarı Müftülüğü Ramazan Ayı Enderun Usulü Teravih Namazı, "Kur'an Ziyafeti ve İrşad Programı" Gökmeydan Camii'nde gerçekleşti. Okunan Kuran-ı Kerim ve ilahilerden sonra Odunpazarı ilçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, cemaate hitap etti. Eskişehir Dini İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Selçuk Arap farklı makamlarla kıldırdığı teravih namazına, il Müftülüğü Yunus Emre ilahi korosu eşlik etti. - ESKİŞEHİR