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Eskişehir'de Gaziler Günü Kutlaması

Eskişehir'de Gaziler Günü Kutlaması
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Eskişehir'de Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında bir program düzenlendi. Protokol katılımcılarıyla birlikte gerçekleşen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz bir konuşma yaptı. Program, Vali Hüseyin Aksoy'un mesajı ve akşam yemeği ile devam etti.

Eskişehir'de bir araya gelen Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) mensupları, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamak amacıyla program gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından gazilik ünvanının verilmesiyle birlikte kutlanmaya başlayan 19 Eylül Gaziler Günü, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de düzenlenen programlar ile kutlandı. Bu çerçevede EMŞAV İl Başkanlığı tarafından, dün akşam protokolün de katılım sağladığı bir program düzenlendi. Saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Gökhan Karatepe tarafından Kur'an-ı Kerim ve dua okundu. Ardından EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz konuşmasını gerçekleştirildi. Sonrasında Vali Hüseyin Aksoy'un mesajı okunup halk ozanı İsmal Akar dinlenirken, program akşam yemeği ve çocuklara hediyeler dağıtılmasıya sona erdi.

"Zorlu süreçlerden geçerken siz değerli şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymeti bir kez daha ortaya çıkmaktadır"

EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, yapmış olduğu konuşmasında, "TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilmesinin 103'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmak. Malumunuz, zorlu süreçlerden geçerken siz değerli şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymeti bir kez daha ortaya çıkmaktadır. EMŞAV, 1998 dernek olarak kurulmuş, 2011 yılında vakıflaşma süreci gerçekleşmiş. Yaklaşık 26 senedir, yani çeyrek asrı geçkin bir süredir siz değerli şehit ve gazi ailelerimize hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye genelinde 55 temsilciliğimiz var. Eskişehir'de yaklaşık 2 senedir sizlere daha iyi hizmet edebilmek için bir adım attık. Ancak kısmet bu programda bir araya gelmek oldu. Böyle bir anlamlı günde kahraman gazilerimizi hatırlamak, onlarla bir araya gelmek, tanışmak siz değerli şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin ailelerini de bütünleştirmek üzere böyle bir organizan organizasyon düzenlemiş bulunmaktayız" dedi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve EMŞAV İl Başkanı Mehmet Ali Çil katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

19 Eylül Gaziler Günü 19 Eylül Gaziler Günü

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