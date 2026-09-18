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EMŞAV Diyarbakır İl Başkanlığına özel harekat gazisi Komiser Terlemez atandı

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EMŞAV Diyarbakır İl Başkanlığına özel harekat gazisi Komiser Terlemez atandı
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Diyarbakır İl Başkanlığına özel harekat gazisi Komiser Mehmet Terlemez atandı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Diyarbakır İl Başkanlığına özel harekat gazisi Komiser Mehmet Terlemez atandı. Ankara'da görevi devralan Terlemez, ilk günden şehit aileleri ve gaziler için çalışmaya başladı.

EMŞAV Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Terlemez ve yönetimi Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirip şehit aileleri ve gazilerin sorun, talep ve beklentilerini ilgili makamlara iletti. Ziyaretler kapsamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcıları, Özel Harekat Başkanlığı, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı ve EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile bir araya gelindi. İl Başkanı Gazi Mehmet Terlemez, EMŞAV'ın kurumsal çatısı altında Diyarbakır'da şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya ve seslerini duyurmaya devam edeceklerini söyledi. Terlemez, "Rabbim bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin, çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin. Aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve kahraman gazilerimizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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