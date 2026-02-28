Haberler

EMŞAV'dan 266. anma programı

EMŞAV'dan 266. anma programı
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma programının 266.'sı yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Şubat ayında şehit olan Osman Yurt, Haluk Abdi Uğurtaş, Mehmet Erol, Zafer Demircan, Recep Bilge, Mustafa Zıvalı, ve tüm şehitler için dualar edildi. Anma programında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bu ay 266'üncüsü düzenlenen anma programına yoğun bir şekilde katılan herkesten Allah razı olsun. Mübarek Ramazan ayında Allah dualarımızı kabul etsin. 23 yıldan beri bu anma programını yapıyoruz" dedi. Anma programına 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Koçak, polis emeklileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN

