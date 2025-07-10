Emrah Uzun, Gediz Kaymakamlığı Görevine Başladı

Emrah Uzun, Gediz Kaymakamlığı Görevine Başladı
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Ceylanpınar Kaymakamlığı görevinden Gediz Kaymakamlığı'na atanan Emrah Uzun, ilçedeki görevine resmen başladı. İlk intibalarını paylaşan Uzun, Gediz'i şirin ve sorunsuz bir ilçe olarak değerlendirerek yeni projelerle hizmet etmeyi hedefliyor.

Ceylanpınar Kaymakamlığı görevinden Gediz Kaymakamlığı'na atanan Emrah Uzun ilçedeki görevine resmen başladı.

Gediz'deki ilk intibalarını paylaşan Kaymakam Uzun, ilçeyi henüz tanıma aşamasında olduğunu belirtti. Kaymakam Uzun, "Gördüğüm kadarıyla şirin ve sorunsuz bir ilçe. İnşallah güzel hizmetlerde bulunacağız" ifadeleriyle Gediz'e dair olumlu görüşlerini dile getirdi.

Kaymakam Emrah Uzun'un göreve başlamasıyla birlikte, Gediz'de kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Uzun'un, ilçenin dinamiklerini ve ihtiyaçlarını yakından tanıyarak Gediz için önemli çalışmalara imza atacağı öngörülüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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