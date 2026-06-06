Haberler

Emo Samsun'dan Tekkeköy'deki İş Kazası Sonrası Denetim Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, Tekkeköy'de üç işçinin öldüğü iş kazasının ardından elektrik güvenliği denetimlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

(SAMSUN)- Haber: Mehmet Rebii Özdemir

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, Tekkeköy'de üç işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasının ardından elektrik güvenliği konusunda denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, "Elektrik güvenliği bir lüks değil, temel bir kamusal haktır" dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda üç işçinin hayatını kaybettiği iş kazasının ardından yaptığı açıklamada, elektrik güvenliği konusunda denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Korkmaz, kazada yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı dileyerek, olayın kesin nedeninin resmi bilirkişi incelemeleri ve otopsi raporlarının ardından netlik kazanacağını belirtti.

Son yıllarda farklı kentlerde yaşanan elektrik çarpması vakalarının elektrik tesisatları ve altyapılarındaki güvenlik eksikliklerini ortaya koyduğunu ifade eden Korkmaz, özellikle havuzlar, turistik tesisler, iş yerleri ve konutlarda gerekli kontrollerin düzenli yapılması gerektiğini söyledi.

Özellikle yaz aylarında kullanılan yüzme havuzları, süs havuzları ve aquaparklarda elektrik tesisatlarının yetkili mühendisler tarafından denetlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Korkmaz, ıslak ve nemli alanlarda elektrik çarpması riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Korkmaz, kaçak akım koruma sistemleri, topraklama ölçümleri, izolasyon kontrolleri ve elektrik panolarının periyodik denetimlerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirterek, "Elektrik güvenliği bir lüks değil, temel bir kamusal haktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu

Göreler şaşkın! Yemek bırakmak için geldi, bir daha da gitmedi
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti

Sınıf arkadaşının annesi, 10 yaşındaki çocuğa parkta kabusu yaşattı
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu