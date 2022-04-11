Emniyetten muhtaç ailelere gıda yardımı

ARDAHAN (İHA) - Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımında bulundu.

Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'in talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerde muhtaç aileleri belirledi. Daha sonra tespit edilen muhtaç ailelere Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi yardımı yapılmasına karar verildi. Bursalı iş adamı Mustafa Güvenir'in de katkılarıyla, polisler il genelinde birçok mahalleye giderek belirlenen ihtiyaç sahiplerine tek tek gıda kolilerini dağıttı. Ekipler, toplamda 200 ramazan kolisi dağıtırken, 350 çocuğu da giydirdi.

Kolileri alan ihtiyaç sahibi aileler ise zor günlerinde yanlarında olan polislere teşekkür etti. - ARDAHAN