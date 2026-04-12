Namaza giden ilçe emniyet müdürü müezzinlik yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yatsı namazı için camiye giden İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, namaz sonrası müezzinlik yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Kadirli ilçesinde bulunan Çiğdem Camii'nde yatsı namazını kılan İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, namazın ardından müezzinlik yaparak dikkat çekti.

Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

