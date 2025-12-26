Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, kendisini makamında ziyaret eden İnönü Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren'e teşekkür etti.

Eskişehir'in İnönü İlçesinde görevli İnönü Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki görüşme sonrası Cumhuriyet Savcısı Dağdeviren, ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz hatıra fotoğrafı çekindi. Nazik ziyaretleri için Tolga Yılmaz, Nuray Dağdeviren'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR