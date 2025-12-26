Haberler

Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İnönü Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren'i makamında ağırladı ve nazik ziyareti için teşekkür etti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, kendisini makamında ziyaret eden İnönü Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren'e teşekkür etti.

Eskişehir'in İnönü İlçesinde görevli İnönü Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki görüşme sonrası Cumhuriyet Savcısı Dağdeviren, ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz hatıra fotoğrafı çekindi. Nazik ziyaretleri için Tolga Yılmaz, Nuray Dağdeviren'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor