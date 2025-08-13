Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yaralanan Bekçi Mustafa Şahin'i Ziyaret Etti

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kavga sonucu yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Şahin, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar tarafından hastanede ziyaret edildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bir şahsın ölümü ile sonuçlanan olayda yaralanan ve tedavisi devam eden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Şahin'i ziyaret etti.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta iki grup arasında belirlenemeyen şekilde tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada A.Y. göğsünden, kardeşi E.Y. ise sırtından bıçaklanmıştı. Bu arada olay yerine yakın bölgede bulunan ve kavgaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisi Mustafa Şahin ise elinden yaralanmıştı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan A.Y. hayatını kaybetmişti.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, hastanede tedavisi devam eden Bekçisi Mustafa Şahin'i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda, "11.08.2025 tarihinde Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen asayiş olayına müdahale sırasında yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Mustafa Şahin'i, tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
