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Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Halalca Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Halalca Mahallesi'ni Ziyaret Etti
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Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Halalca Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Yiğit, fidan dikimine de katıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Altıeylül ilçesine bağlı Halalca Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Emniyet Müdürü Hasan Yiğit son olarak Halalca mahallesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında mahalle sakinleriyle sohbet eden Yiğit, bölge halkının talep ve önerilerini dinledi. Daha sonra mahalle mezarlığını ziyaret eden Yiğit, burada dua ederek ardından fidan dikimine katıldı.

Halalca Mahallesi Muhtarı, Emniyet Müdürü Yiğit'e plaket takdim ederek ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin, emniyet-halk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yerel bağların kuvvetlendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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