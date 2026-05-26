Emniyet Müdürü Göksel Önder’den Doğubayazıt’ta bayram ziyareti

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Kurban Bayramı kapsamında Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Görevleri başında bulunan emniyet personelinin bayramını kutlayan Önder, özverili çalışmalarından dolayı polislere teşekkür ederek vatandaşların huzuru için sürdürülen görevin önemine dikkat çekti. Ziyarette görev başındaki polislerle sohbet eden İl Emniyet Müdürü Önder, personelin Kurban Bayramı’nı kutladı. Bayramda ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta görev yapan emniyet mensuplarının fedakârlığına dikkat çekildi.

GÖREV BAŞINDAKİ POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, personelle tek tek bayramlaşarak görevlerinde kolaylıklar diledi. Emniyet personelinin bayram süresince ilçede asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması için sahada aktif görev yaptığı belirtildi. Önder, özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür ederek, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

“VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ”

Ziyaret kapsamında yapılan değerlendirmelerde, emniyet teşkilatının bayram boyunca güvenlik hizmetlerini kesintisiz sürdüreceği ifade edildi. İlçe genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda tedbirlerin artırıldığı ve ekiplerin görev başında olduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, tüm emniyet personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Haber: Servet Arslan