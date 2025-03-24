Emniyet Müdürü Erol, Yaşlılara Saygı Haftası'nda İftar Sofrasına Konuk Oldu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Erol, yaşlı teyzenin iftar sofrasına konuk oldu

AFYONKARAHİSAR - Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, farkındalık oluşturmak amacıyla Atike Açıkgöz isimli 72 yaşındaki teyzeyi evinde ziyaret edip, iftar sofrasına konuk oldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Emniyet Müdürü Erol, Atike Açıkgöz ile sohbet ederek, halini hatırını sordu, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Müdür Erol, ziyarette aileyle birlikte iftar yaptı. Ziyaret sırasında Müdürü Erol, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı telefonla arayarak Atike Açıkgöz ile görüştürdü. Yapılan telefon görüşmesinde Atike Açıkgöz, Vali Yiğitbaşı'na çalışmalarında kolaylıklar diledi.