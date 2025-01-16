Kastamonu Emniyet Müdürü Öğrencilerle Yeni Yılı Kutladı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kayhan Ay, kendisine mektup gönderen öğencileri unutmayarak karne hediyesi gön derdi.

Kastamonu Şehit Erkan Kendirci İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'a yazdıkları mektubu gönderdi. Mektubu alan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, öğrencilere teşekkür ederek, karne hediyesi gönderdi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'nu ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ın mesajını öğrencilere iletti. Ekipler, yarıyıl tatili için öğrencilere karne hediyesi dağıttı.

İl Emniyet Müdürünün mesajını okuyan TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bugün buraya Emniyet Müdürümüz Kayhan Ay'ı göndermiş olduğunuz mektup üzerine gelmiş bulunuyoruz. Emniyet Müdürümüzün de sizlere bir mektubu bulunuyor. Müdürümüz mektubunda şu ifadelere yer verdi; 'Sevgili öğrencilerimiz, yeni yıl mesajlarınızı aldım. Güzel duygularınız ve iyi dilekleriniz bizleri bir kez daha gururlandırdı. Yeni yıl heyecanını sizlerle paylaşmamızda yardımcı olan öğretmenlerimizi de ve sizleri yetiştiren ailenize de teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de sizlerin yerin yılınızı kutluyor, yeni yılın hepimize sağlık ve başarı getirmesini diliyorum.'" dedi. - KASTAMONU