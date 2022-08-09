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Emniyet Müdürü Ali Temiz, muhtarlar buluştu

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Emniyet Müdürü Ali Temiz, muhtarlar buluştu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur ve mahalle muhtarlarıyla açık hava sohbetleri programında bir araya geldi. Programda Afyonkarahisar'ın huzur ve güvenliği, suç ve suçluyla mücadelede iş birliğinin önemi vurgulanırken birçok konuda da görüş alışverişinde bulunuldu. Suçun önlenmesi ve suçluların bulunmasında mahalle muhtarlarının önemine değinen Emniyet müdürü Temiz, mahallelerdeki suçluların tespiti için her zaman muhtarların desteğini aldıklarını kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Ali Temiz Uygur Yerel Haberler

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