Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş Aydın Emniyet Müdürü'nü Ziyaret Etti

Emniyet Genel Müdürümüz Mahmut Demirtaş, Aydın Emniyet Müdürü Adnan Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Sabah saatlerinde İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte Aydın'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmut Demirtaş, programı çerçevesinde 16 Ağustos günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Aydın'a atanan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis merasim mangası tarafından karşılanan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, daha sonra Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın makamına geçerek brifing aldı.

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından il genelindeki bazı noktalarda ziyaret ve incelemelerde bulundu. - AYDIN