Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce şehitler ve gaziler için Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimiz için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Genel Müdürümüz, mevlid programının ardından, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimiz ile bir araya geldi. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı