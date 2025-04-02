Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi

Sürücüleri mutlu edecek haber! Zam iptal edildi
CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı

CHP'nin çağrısına bir bakandan daha protesto! Alışverişe çıktı
Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

Volkan Konak'ın mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi

Beylikdüzü'nde ruhsat için istenen bedel dudak uçuklattı

Emniyet Amiri Mehmet Baran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emniyet Amiri Mehmet Baran Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Mehmet Baran, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Törende, ilçe protokolü ve emniyet mensupları yer aldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Mehmet Baran son yolculuğuna uğurlandı.

Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Mehmet Baran (48), dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, emniyet teşkilatı ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Emniyet Amiri Mehmet Baran için İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenmesinin ardından Pazarcık Ulu Camiinde cenaze namazı kılındı. Törene ilçe protokolü, emniyet mensuplar, yakınları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Baran'ın naaşı vasiyeti üzerine 16 yıldır görev yaptığı Pazarcık'a defnedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yayımladığı mesajda, "Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Mehmet kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun"ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.