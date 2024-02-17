Emirdağ Kaymakamı Jandarmanın Güvenlik ve Huzur Sağlamadaki Rolünü Vurguladı
Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, güvenlik ve huzurun sağlanmasında jandarmaya büyük görevler düştüğünü ifade etti. Kaymakam Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Bayram Soylu ile bir araya gelerek kurumun genel durumu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, güvenlik ve huzurun sağlanmasında jandarmaya büyük görevler düştüğünü ifade etti.
Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Osman Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Bayram Soylu ile bir araya geldi. Soylu'dan kurumun genel durumu ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Bilici, karakol binası ve çevresinde incelemelerde bulunarak ziyaretini sonlandırırdı. - AFYONKARAHİSAR