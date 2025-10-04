Emirdağ'da Sabah Namazı Buluşması Gerçekleşti
Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Emirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasına yoğun katılım oldu. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve Müftü Cihan Eker'in duası ile sona erdi.
Emirdağ Müftülüğü tarafından ilçede sabah namazı buluşması etkinliği düzenledi.
'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' çerçevesinde Çarşı Camii'nde sabah namazı buluşması düzenlendi. Sabah namazı buluşmasına Emirdağlı vatandaşlar katıldı. Program namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve sohbet, zikir ile devam etti. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda Emirdağ Müftüsü Cihan Eker duasını okudu ve ardından program ikram ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
