Haberler

Emirdağ'da Sabah Namazı Buluşması Gerçekleşti

Emirdağ'da Sabah Namazı Buluşması Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Emirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasına yoğun katılım oldu. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve Müftü Cihan Eker'in duası ile sona erdi.

Emirdağ Müftülüğü tarafından ilçede sabah namazı buluşması etkinliği düzenledi.

'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' çerçevesinde Çarşı Camii'nde sabah namazı buluşması düzenlendi. Sabah namazı buluşmasına Emirdağlı vatandaşlar katıldı. Program namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve sohbet, zikir ile devam etti. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda Emirdağ Müftüsü Cihan Eker duasını okudu ve ardından program ikram ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.