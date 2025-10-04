Emirdağ'da Sabah Namazı Buluşması Gerçekleşti

Emirdağ Müftülüğü tarafından ilçede sabah namazı buluşması etkinliği düzenledi.

'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' çerçevesinde Çarşı Camii'nde sabah namazı buluşması düzenlendi. Sabah namazı buluşmasına Emirdağlı vatandaşlar katıldı. Program namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve sohbet, zikir ile devam etti. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda Emirdağ Müftüsü Cihan Eker duasını okudu ve ardından program ikram ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR