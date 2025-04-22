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Emirdağ'da Nüfusmatik Tanıtıldı: Öğrenciler Tiyatro ile Eğlendirdi

Emirdağ'da Nüfusmatik Tanıtıldı: Öğrenciler Tiyatro ile Eğlendirdi
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı ve Aziziye İlköğretim Okulu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, öğrenciler 'Nüfusmatik' cihazını tiyatro gösterisi ile tanıttı. Bu cihaz, vatandaşlara hızlı ve kolay hizmet sunarak bürokratik işlemleri azaltıyor.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Aziziye İlköğretim Okulu iş birliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, "Nüfusmatik" adlı cihazı tiyatro gösterisiyle tanıtarak hem bilgilendirdi hem de izleyenleri eğlendirdi.

Vatandaşlara daha hızlı ve kolay hizmet sunmak amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan 'Nüfusmatik' cihazı sayesinde birçok işlem sıra beklemeden yapılabiliyor. Şu anda Afyonkarahisar'da yalnızca Emirdağ, Sandıklı ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan bu cihazla kimlik kartı işlemleri, adres beyanı, sürücü belgesi başvurusu, e-imza ve sürücü belgesi yükleme gibi 30'dan fazla işlem kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Nüfusmatik, vatandaşlara zaman kazandırmasının yanı sıra, sertifika ve parmak izi doğrulamasıyla güvenli işlem yapma imkanı da sunuyor. Aynı zamanda bürokratik işlemleri azaltarak kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.

Aziziye İlköğretim Okulu öğrencilerinin mizahi bir dille sahnelediği tiyatro gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Gösterinin kısa bir videosu sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yoğun ilgi gördü. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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