Emet'te Yağmur Duası ve Hayır Yemeği Düzenlendi

Emet'te Yağmur Duası ve Hayır Yemeği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Doğanlar köyünde muhtarlık tarafından ikincisi düzenlenen hayır yemeği etkinliğinde yağmur duası yapıldı ve katılımcılara teşekkür edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde muhtarlık tarafından ikincisi düzenlenen hayır yemeğinde yağmur duası yapıldı.

Doğanlar köyünde gerçekleştirilen etkinlikte öğle namazı öncesi okutulan Mevlit-i Şerif ve kılınan namazın ardından Hisarcık İlçe Müftülüğünde görevli Vaiz Bilal Aydoğdu tarafından yağmur duası yapıldı.

Kaza ve belalara karşı bu yıl hayır yemeği ve yağmur duası etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Hüseyin Çakır, hayır yemeğine katkıda bulunan hayırseverlere ve iştirak edenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.