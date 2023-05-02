Emet'te şehit asker mezarı başında anıldı

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, beraberindeki heyetle birlikte 2 yıl önce "Pençe Yıldırım Harekatı'nda" Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın mezarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Kadın Kolları Başkanı Hasibe Altınok 2 yıl önce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın şehitlik mertebesine ulaşmasının sene-i devriyesinde ailesini ziyaret ettiler. Daha sonra Şehit asker Asan, kabri başında dualar ile anıldı. - KÜTAHYA