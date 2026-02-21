Şehit Teke'nin Adı Kütüphanede Yaşatılacak

Şehit İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke'nin ismi, Emet ilçesinde bulunan Sülye Şehit Adem Çağlayan İlkokulu kütüphanesinde yaşatılacak.

Okul bünyesinde, Şehit İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke'nin adının verildiği ve Zümre Çil ile okul idaresi tarafından "Şehit Kütüphaneleri" kapsamında oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına Mehmet Alperen Başkapan, şehidin ailesi ve ilçe protokolü katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, şehitlerin hatıralarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılırken, açılışı yapılan kütüphanenin öğrencilerin hem akademik hem de manevi gelişimlerine katkı sağlaması temenni edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı