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Emet'te Muhtarlık Tarafından Hayır Yemeği ve Yağmur Duası Düzenlendi

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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde muhtarlık tarafından düzenlenen hayır yemeği ve yağmur duası etkinliğinde, mevlit okutuldu ve topluca yağmur duası yapıldı. Köy muhtarı Hüseyin Çakır, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kütahya'nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde muhtarlık tarafından düzenlenen hayır yemeğinde, mevlit okutuldu ve topluca yağmur duası yapıldı.

Doğanlar köyünde gerçekleştirilen etkinlikte öğle namazı öncesi köy camiinde okutulan Mevlit-i Şerif ve kılınan namazın ardından Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından yağmur duası yapıldı.

Kaza ve belalara karşı halkın talepleri doğrultusunda bu yıl köyde ilk defa hayır yemeği ve yağmur duası etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Hüseyin Çakır, hayır yemeğine katkıda bulunan hayırseverlere ve iştirak edenlere teşekkür etti.

Yapılan hayır yemeği ve yağmur duası etkinliğinde yaklaşık 1000 kişiye çorba, tas kebabı, pilav ve tatlı ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Çakır Kütahya Emet Yerel Yaşam Güncel Haberler

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