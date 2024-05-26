Emet'te Muhtarlık Tarafından Hayır Yemeği ve Yağmur Duası Düzenlendi

Kütahya'nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde muhtarlık tarafından düzenlenen hayır yemeğinde, mevlit okutuldu ve topluca yağmur duası yapıldı.

Doğanlar köyünde gerçekleştirilen etkinlikte öğle namazı öncesi köy camiinde okutulan Mevlit-i Şerif ve kılınan namazın ardından Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından yağmur duası yapıldı.

Kaza ve belalara karşı halkın talepleri doğrultusunda bu yıl köyde ilk defa hayır yemeği ve yağmur duası etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Hüseyin Çakır, hayır yemeğine katkıda bulunan hayırseverlere ve iştirak edenlere teşekkür etti.

Yapılan hayır yemeği ve yağmur duası etkinliğinde yaklaşık 1000 kişiye çorba, tas kebabı, pilav ve tatlı ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA