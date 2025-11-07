Haberler

Emet'te Kur'an Kursu İçin 'Bed-i Besmele' Programı Düzenlendi

Emet'te Kur'an Kursu İçin 'Bed-i Besmele' Programı Düzenlendi

Emet İlçe Müftülüğü, Babukbey 4-6 yaş Kur'an kursu için 'Bed-i Besmele' programı düzenleyerek öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ile tanışmasını kutladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, minik öğrenciler öğrendikleri duaları seslendirdi.

Emet İlçe Müftülüğü tarafından Babukbey 4-6 yaş Kur'an kursu için "Bed-i Besmele" programı düzenledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen program Çavuşoğlu Camii'nde gerçekleştirildi. Programa İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül, Kur'an kursu öğreticisi, yönetimi, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan programda minik öğrenciler, öğrendikleri sureleri, duaları ve ilahileri seslendirdiler. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğrencilerin heyecanı ve sevinci yüzlerine yansıdı.

Programda konuşan İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül, "Bed-i Besmele programı, yavrularımızın Kur'an-ı Kerim'le tanıştığı, ilim ve hikmet yolculuklarına atmış oldukları minik ama büyük, değerli adımları ile besmeleyle başladıkları anlamlı bir gündür. Bu güzel yavrularımızın gönüllerine Allah sevgisini, Peygamber sevgisini ve güzel ahlakı yerleştirerek değerler eğitimi adı altında yetiştirmek hepimizin ortak gayesidir" dedi.

Program, yapılan dua, ikram ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
