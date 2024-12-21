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Emet'te Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Düzenlendi

Emet'te Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Düzenlendi
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'İmam Hatip Okulları Meslek Yarışmaları' kapsamında Emet ilçesinde gerçekleştirilen 'Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması'nda Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Kırtay birinci oldu. Yarışma, Babukbey Camii'nde yapıldı ve öğrenciler, hitabet yeteneklerini sergileyerek dereceye girmeye çalıştılar.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İmam Hatip Okulları Meslek Yarışmaları" çerçevesinde, "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması" il finali Emet ilçesinde gerçekleştirildi.

Yarışma, Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Babukbey Camii'nde yapıldı. Tarihi camiinin manevi atmosferinde öğrenciler, minberde hutbelerini okuyarak yeteneklerini sergilediler. Yarışmada öğrenciler belirlenen süre içerisinde en iyi hutbelerini sunmaya çalıştılar. Seçici kurul üyeleri, öğrencilerin hitabet yeteneklerini, ses tonlarını, diksiyonlarını ve konularına hakimiyetlerini değerlendirerek dereceye girenleri belirledi.

Hutbe Okuma Yarışmasında Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Kırtay birinci, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Numan Birsen ikinci, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Özkan üçüncü oldu.

Programın sonunda, dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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