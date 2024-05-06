Emet ilçesinde yağmur duası programı düzenlendi
Kütahya'nın Emet ilçesi Esatlar Köyü'nde gerçekleşen yağmur duası programı, Kuranı Kerim okunması ve İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül'ün sohbetiyle başladı. Program, helalleştirme ve yağmur duasının ardından sona erdi.
Kütahya'nın Emet ilçesi Esatlar Köyü'nde yağmur duası programı düzenledi.
Emet İlçe Müftülüğü Vaizi İsmail Hakkı Gül, Esatlar köyü İmam Hatibi Halil İbrahim Karabulut'un katılımıyla gerçekleşen etkinlik Kuranı Kerim okunarak başladı, İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül'ün "Yağmur Duasının İslamdaki Yeri" konulu sohbeti ile devam edildi.
Daha sonra İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül'ün yaptığı helalleştirme ve yağmur duasından sonra yoğun katılımın olduğu program sona erdi. - KÜTAHYA