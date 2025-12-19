Haberler

Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene çok sayıda askeri yetkili katıldı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da ikamet eden Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 65 yaşında yaşamını kaybeden Öztürk için Muratpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, ailesi, yakınları ve çok sayıda askeri yetkili katıldı. Askeri törenle uğurlanan Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

