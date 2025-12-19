Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA (İHA) – Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da ikamet eden Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 65 yaşında yaşamını kaybeden Öztürk için Muratpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, ailesi, yakınları ve çok sayıda askeri yetkili katıldı. Askeri törenle uğurlanan Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA