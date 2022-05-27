Emekli spor müdürü Fırat vefat etti - Haberler

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Emekli spor müdürü Fırat vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emekli spor müdürü Fırat vefat etti

Malatya'nın eski Gençlik ve Spor İl Müdürlerinden Muharrem Fırat vefat etti.

Malatya'nın eski Gençlik ve Spor İl Müdürlerinden Muharrem Fırat vefat etti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak 1985 - 1992 yılları arasında görev yapan ve emekli olan Muharrem Fırat'ın (82) yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Fırat'ın cenazesi, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra burada defin edildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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